  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

تولید دام در ریگان 20 درصد کاهش یافت

تولید دام در ریگان 20 درصد کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی ریگان با اشاره به خشکسالی و کمبود علوفه در ریگان از کاهش 20 درصدی تولید دام در این منطقه خبر داد.

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ریگان یکی از شهرستانهای کرمان است که پرورش دام در آن به دلیل اقلیم شهرستان رونق دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد خشکسالی گسترده در شرق کرمان هستیم که این کمبود آب موجب محدودیت در تولید علوفه و درنهایت دامپروری شده است.

وی افزود: حداقل میزان تولید دام در این شهرستان نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: خشکسالی علاوه بر محدودیت درمنابع آبی موجب تشدید بیماریهای انگلی و عفونی در بین دامها نیز شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: هم اکنون در این شهرستان 200 هزار راس دام سبک و 10 هزار راس دام سنگین وجود دارد.

وی تامین آب برای گسترش دامداری در این شهرستان را ضروری دانست و گفت: شغل اصلی مردم ریگان دامپروری و در مرحله بعد کشاورزی است.

کد مطلب 1272782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها