تولید دام در ریگان 20 درصد کاهش یافت

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ریگان یکی از شهرستانهای کرمان است که پرورش دام در آن به دلیل اقلیم شهرستان رونق دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد خشکسالی گسترده در شرق کرمان هستیم که این کمبود آب موجب محدودیت در تولید علوفه و درنهایت دامپروری شده است.

وی افزود: حداقل میزان تولید دام در این شهرستان نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: خشکسالی علاوه بر محدودیت درمنابع آبی موجب تشدید بیماریهای انگلی و عفونی در بین دامها نیز شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: هم اکنون در این شهرستان 200 هزار راس دام سبک و 10 هزار راس دام سنگین وجود دارد.

وی تامین آب برای گسترش دامداری در این شهرستان را ضروری دانست و گفت: شغل اصلی مردم ریگان دامپروری و در مرحله بعد کشاورزی است.