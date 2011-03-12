عرضه قیر در کرمان با مشکل مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیف الهی عصر شنبه در جمع اعضای شورای شهر کرمان گفت: پشتیبانی اعضای شورای شهر را مهمترین دلیل گام های مثبت شهرداری در آباد سازی بیشتر شهر کرمان اعلام کرد.

شهردار کرمان گفت: بیش از 50 درصد ناوگان اتوبوسرانی شهری و تاکسی های درون شهری در ایام تعطیلات نوروز به صورت کشیک مشغول ارائه خدمات به شهروندان خواهند بود.

وی افزود: پرسنل شهرداری کرمان در تمام حوزه های تابعه شهرداری و شهرداری های مناطق نیز به صورت کشیک آماده ارائه خدمات در تعطیلات هستند.

سیف الهی خاطرنشان کرد: جمع آوری متکدیان و نیز رفع سد معبر از معابر شهری نیز به طور جدی در حال پیگیری است.

وی از راه اندازی تعمیرگاه سیار سازمان موتوری جهت ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی خبر داد و گفت: شهروندان و میهمانان نوروز می توانند از طریق شماره تلفن 137درخواست کمک خود را به شهرداری اعلام کنند.

شهردار کرمان یادآورشد: 15 هزار بروشورهای ویژه نیز چاپ و برای ایام نوروز در اختیار شهروندان قرار می گیرد علاوه بر اینکه مسافران نیز در بدو ورود به کرمان می توانند اطلاعات عمومی و خدماتی شهر کرمان و نقشه GIS شهر کرمان را با روشن کردن بولوتوث گوشی های همراه خود دریافت کنند.

سیف الهی افزود: فرهنگسرای کوثر نیز در ایام نوروز به عنوان محل ستاد نوروزی در اختیار این ستاد قرار گرفته است.

شهردار کرمان از برپایی جشن های فرهنگی در 13 روز ابتدای سال جدید در پردیسان قائم و پارک شورا خبر داد و گفت: علاوه بر چیدمان سفره های هفت سین زیبا در سطح شهر گروه های سیار فرهنگی هنری نیز در پارک ها و محل های مختلف شهر به ارائه برنامه فرهنگی و هنری شاد می پردازند.

وی افزود: از یک ماه و نیم پیش با اجرای طرحی موسوم به 137 تنظیف محلات و کوچه ها به صورت ویژه آغاز شده است.

شهردار کرمان با اشاره به افزایش حجم تولید زباله در روزهای پایانی سال از اضافه شدن شش دستگاه خودروی جدید به ناوگان حمل و نقل زباله شهری خبر داد.

وی تصریح کرد: صدور مجوز برای شرکت های حفار نیز تقریبا تا پایان سال متوقف شده است.

وی اظهار داشت: از آنجا که قیر مورد نیاز جهت لکه گیری و آسفالت معابر در هفته های اخیر توسط بورس عرضه نشد، به منظور لکه گیری معابر نسبت به خرید آن از بازار آزاد که تقریبا تنی 70 هزار تومان گرانتر است اقدام شد.

وی از ساخت سرویس های بهداشتی جدید در نقاط مختلف شهر و همچنین مرمت و تجهیز سرویس های قدیمی علاوه بر تدارک چند سرویس بهداشتی سیار ویژه ایام نوروز در کرمان خبر داد و اعلام کرد: پارک خزانه ، فاز یک پارک مسافر و فاز دوم پارک ایرانیان جهت نوروز به بهره برداری می رسد.

