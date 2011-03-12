ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی اقدامی عاقلانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران خارج از هواپیمای خود پس از سفر به بحرین اظهار داشت : ارتش آمریکا و دیگر همپیمانان می توانند یک منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد کنند اما مشخص نیست که آیا این مسئله اقدامی عاقلانه باشد یا خیر .

وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد: می خواهم شفاف اعلام کنم در صورتیکه آمریکا و کشورهای همپیمان بخواهند، این کشورها ظرفیت لازم را برای پایان دادن به حملات هوایی رژیم معمر قذافی دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که "ریچارد هاس" رئیس مؤسسه مطالعاتی شورای روابط خارجی آمریکا در مطلبی در وال استریت ژورنال می نویسد: برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبی موثر نخواهد بود و دخالت نظامی در این کشور هم به طور بالقوه یک دیوانگی پرهزینه است.