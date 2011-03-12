چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: باید برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال در طول سال فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

وی افزود: به مرور زمان فرهنگ چهارشنبه سوری به فرهنگ غلط چهارشنبه سوزی تبدیل شده است.

وی گفت: حادثه فقط برای دیگران رخ نمی دهد و باید فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کنیم.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان گفت: با انجام رفتارهای پرخطر، زندگی را در آستانه نوروز برای خود و دیگران تلخ نکنیم و برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال نظارت بر رفتار فرزندان خود را جدی بگیریم.

وی با اشاره به اینکه حادثه فقط برای دیگران رخ نمی دهد گفت: فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کنیم و با حوادث تلخ به استقبال بهار نرویم.

سرهنگ پریور گفت: پیشگیری از ناهنجارهای مربوط به چهارشنبه آخر سال قبل از هر چیز نیازمند هوشیاری جوانان است.

وی با اشاره به اینکه سوختگی بسیار دردناک است شادی و هیجان خود را به دست آتش نسپارید گفت: قطع عضو ضایعه ای جبران ناپذیر است با اشتباهات خود اشک و ماتم را جایگزین شادی آغاز سال نو نکینم.

سرهنگ پریور ادامه داد: به استناد قانون مجازات اسلامی ساخت و خرید و فروش مواد منفجره و محترقه به طور غیرمجاز جرم محسوب می شود.