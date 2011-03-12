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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

45 نانوایی در گرگان کشیک نورزی هستند

45 نانوایی در گرگان کشیک نورزی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر تعزیرات آرد و نان فرمانداری گرگان گفت: در راستای ایجاد تسهیلات و رفاه مسافران نوروزی تعداد 35 واحد خبازی کشیک در مناطق اسکان و تردد مسافران در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن رجبی عصر شنبه در نشست تعزیرات آرد و نان شهرستان افزود: همچنین واحد های کشیک توسط تعزیرات، بهداشت و اتحادیه مورد بازرسی مستمر قرار می گیرد.

وی افزود: هیچ نانوایی حق تعطیل کردن واحد خبازی را در ایام نوروز ندارد و با متخلفین مطابق آیین نامه تعزیرات بر خورد خواهد شد.

رجبی اظهار داشت: همچنین بازرسی برای نانواییها همراه با تشویقی و جریمه در دستور کار است.

دبیر تعزیرات آرد و نان فرمانداری گرگان افزود: این واحدهای نانوایی در محله های شهرک امام، شهداء سرپیر، شهید بهشتی، میدان مفتح، 14متری انقلاب مستقر هستند.
 
وی عنوان کرد: همچنین دیگر واحدها در گلشهر، چوب بری، انقلاب، 30 متری کاشانی، جرجان و ... مستقر هستند.
 
گلستان دو هزار و 35 واحد نانوایی دارد.
کد مطلب 1272789

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