نخستین حضور مرکز نور در نمایشگاه دوستی ایران و افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر بخش نمایشگاه‌های خارجی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ظهر شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، گفت: این نمایشگاه به همت رایزن فرهنگی کشورمان از فردا 22 اسفند به مدت یک هفته برای بازدید عموم افتتاح می‌شود.



علیرضا احمدلو، اظهار داشت: بیش از 90 درصد محصولات عرضه شده در این نمایشگاه در قالب نشر الکترونیک و کتاب از ناشران ایرانی و افغانی است.



وی بیان کرد: سایر غرفه‌های فرهنگی از جمله محصولات صنایع دستی، قرآن مجید و غرفه کودک و نوجوان نیز در کنار نمایش کتاب درنظر گرفته شده است.



احمدلو برگزاری این نمایشگاه‌ها را با توجه به حضور ناشران ایرانی و کیفیت محصولات عرضه شده در افغانستان کم نظیر توصیف کرد و گفت: تحکیم روابط فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه فرهنگی است.



وی بیان کرد: نمایشگاه دوستی ایران و افغانستان با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار می‌شود که نشان از عمق همکاری‌های فرهنگی دو کشور دارد.



وی برگزاری اینگونه نمایشگاههای فرهنگی با مشارکت ایران را در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در افغانستان موثر دانست.



محل این نمایشگاه مرکز تجاری ایرانیان واقع در چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل اعلام شده است.



علاقمندان می‌توانند از 22 اسفند به مدت یک هفته، همه روزه از ساعت 9 صبح تا 16 از این نمایشگاه واقع در چهارراه حاجی یعقوب شهر کابل، مرکز تجاری ایرانیان دیدن کنند.