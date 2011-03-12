30 مسجد در کرمان به سیستم پرتابل مساجد متصل شدند

حجت الاسلام محمد رضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت های واحد امور مساجد این اداره کل را در سال 1389 در سطح استان کرمان تشریح کرد.

وی اظهارداشت: واحد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان در سال 1389 فعالیت ها، برنامه ها و طرح های مختلفی را در سطح استان کرمان انجام داده است که به طور خلاصه می توان برگزاری جشنواره پورتال مساجد، برگزاری دوره آموزشی ویژه ائمه جماعات با موضوع آسیب شناسی تبلیغ، برگزاری دوره آموزشی ویژه منتخبین ائمه جماعات با موضوع ضرورت های تبلیغی، ایجاد پورتال در 30 مسجد جدید، تهیه محتوای اولین نرم افزار تخصصی مسجد با عنوان خانه های رحمت در شهریور ماه و تولید آن در مهر ماه جاری را معرفی کرد.

وی تصریح کرد: برگزاری دومین دوره از سلسله مباحث آشنایی با اندیشه های امام خمینی(ره) در مساجد محوری، برگزاری ویژه نامه هایی به مناسبت هفته جهانی مساجد با همکاری تعدادی از مساجد در سطح شهر کرمان، تبلیغات و فضا سازی شهر کرمان همزمان با هفته جهانی مساجد، برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت دهه بهداشت و نکوداشت مساجد، اهدای کتاب به کتابخانه های 30 مسجد از برنامه های واحد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان بوده است.

حجت الاسلام قنبری به امضای تفاهمنامه با 180 مسجد در استان کرمان برای اجرای طرح حمایت از فعالیت های مساجد اشاره کرد و افزود: در سال جاری با 20 مسجد محوری در سطح استان کرمان تفاهمنامه بسته شد.

