660 مبلغ به مدارس نقاط مختلف کرمان اعزام شدند

بختیار علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به ضرورت تعمیم برنامه‌های فرهنگی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان با همکاری حوزه علمیه باشناسایی مبلغانی که دارای تخصص، مجرب و آموزش دیده در امر تبلیغ بوده و دارای پرونده تبلیغی هستند به مدارس سراسر استان کرمان در سال جاری اعزام شدند.

وی تصریح‌کرد: از وظایف و ماموریت‌ های این مبلغان علاوه بر اقامه نماز جماعت، آموزش احکام، قرآن و اخلاق باید جوانان و نوجوانان را برای راه اندازی و شرکت در کانون های فرهنگی ترغیب و تشویق کرد.

علیدادی افزود: حضور مبلغان در مدارس سبب پر رنگترشدن و کیفیت بخشیدن به فعالیت های دانش آموزان و برگزاری نمازهای جماعت پرشکوه در مدارس شده است.