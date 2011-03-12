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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

660 مبلغ به مدارس نقاط مختلف کرمان اعزام شدند

660 مبلغ به مدارس نقاط مختلف کرمان اعزام شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان از اعزام 660 مبلغ مذهبی در سال جاری به مدارس سراسر استان خبر داد.

بختیار علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به ضرورت تعمیم برنامه‌های فرهنگی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان با همکاری حوزه علمیه باشناسایی مبلغانی که دارای تخصص، مجرب و آموزش دیده در امر تبلیغ بوده و دارای پرونده تبلیغی هستند به مدارس سراسر استان کرمان در سال جاری اعزام شدند.

وی تصریح‌کرد: از وظایف و ماموریت‌ های این مبلغان علاوه بر اقامه نماز جماعت، آموزش احکام، قرآن و اخلاق باید جوانان و نوجوانان را برای راه اندازی و شرکت در کانون های فرهنگی ترغیب و تشویق کرد.

علیدادی افزود: حضور مبلغان در مدارس سبب پر رنگترشدن و کیفیت بخشیدن به فعالیت های دانش آموزان و برگزاری نمازهای جماعت پرشکوه در مدارس شده است.

کد مطلب 1272792

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