سرانه فضای سبز تبریز به 15 متر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین در حاشیه بهره‌ برداری از فاز طرح توسعه چهار برابری مجتمع رفاهی تفریحی ایل‌گولی افزود: شهرداری برای جبران و رفع مشکل کمبود و فقر فضای سبز تبریز طی چهار سال گذشته طرح ها و برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار داده تا با اجرای آنها نسبت به احیای باغ شهر تبریز اقدام کند.

نوین در ادامه با اشاره به برخی اقدامات زیربنایی شهرداری در بخش توسعه فضای سبز طی سال های اخیر گفت: تلاش برای اجرای سریع و با برنامه طرح جنگل کاری ارتفاعات عون بن علی، اجرای پارک کوهستان، طرح توسعه چهار برابری پارک ایل گلی، پارک بزرگ تبریز، توسعه پارک ها و بوستان های محلی ، تملک باغات لاله، چایکنار، رواسان و نیز اجرای طرح کاشت یک میلیون درخت و نهال در فضاهای خالی شهر از مهم ترین و اثربخش ترین اقدامات شهرداری تبریز در حوزه فضای سبز طی سال های گذشته بوده است.

به گفته نوین، شهرداری تبریز از طریق این اقدامات توانسته سرانه فضای سبز تبریز را از هشت متر در سال 84 به 12 متر در حال حاضر افزایش دهد.

شهردار تبریز در عین حال تلاش برای دستیابی به سرانه 15 متر مربع در افق تبریز 90 را هدف اصلی شهرداری برشمرد و ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق طرح های در دست اجرا این هدف محقق شود.