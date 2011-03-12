به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال عصر امروز شنبه با حضور علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد. در آغاز این نشست علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال با تشکر از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال برای حضور در جلسه گفت: فوتسال ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و تیم ملی ایران یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان است اما باید در راه استانداردسازی باشگاه‌های فوتسال گام‌های بهتری برداریم و همچنین کلاس‌های آموزشی سطوح بالا برای مربیان و داوران فوتسال برگزار شود.

وی در ادامه افزود: البته باید جلسه‌ای هم هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال با دکتر سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی داشته باشد تا ایشان هم به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی در جریان فعالیت‌های سازمان لیگ فوتسال قرار گیرد.

کفاشیان در جملات پایانی اش متذکر شد که بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال و همانطور که در این اساسنامه پیش بینی شده باید رئیس کمیته فوتسال به پست نایب رئیسی فدراسیون فوتبال برسد که در سال آینده این مورد اجرایی خواهد شد.

در ادامه نشست این سازمان مقرر شد فصل جدید رقابت‌ها (دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتسال) ششم مرداد سال 90 آغاز شود و فصل نقل و انتقالات از اول خرداد لغایت 31 خرداد 90 خواهد بود و این تاریخ تمدید نخواهد شد.