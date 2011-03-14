بیمه ساختمان مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ناصر سلوکی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح سی و دومین شعبه بیمه توسعه در شهر اراک افزود: ساز و کار بیمه مسکن مهر طراحی و تدوین شده است که با تصویب آن در سطح کشور اجرایی می شود.

وی مشارکت در هدفمندسازی یارانه ها را از برنامه های در دست اقدام بیمه توسعه عنوان کرد و گفت: تنوع بخشی خدمات بیمه ای و عرضه پوشش های جدید بیمه ای منطبق با نیاز جامعه به ویژه برنامه های دولت برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم و کلان شرکت بیمه توسعه است.

سلوکی با بیان اینکه صنعت بیمه ظرف چند سال در زمینه اشتغال کارهای فراوانی کرده است گفت: با تفویض اختیارات از سوی بیمه مرکزی به بیمه شعب برای اعطای نمایندگی های بیمه اشتغال زیادی در کشور ایجاد شد.

لزوم حمایت بیمه ای از کشاورزی کشور

عضو هیئت مدیره بیمه توسعه با بیان اینکه 30 درصد درآمد ناخالص ملی کشور به فعالیتهای کشاورزی اختصاص دارد اظهار داشت: این افراد در بخش تولید زنبور، ماهیان، گلخانه ها، تولید گندم، دامپروری و ماشین آلات کشاورزی فعالیت می کنند که در حال حاضر بیمه برای آنها برنامه ای نداشته است .

وی اضافه کرد: با توجه به خدمات بیمه ای بیمه گذاران، 22 شرکتی که در ایران در زمینه بیمه تاسیس شده است کم هستند چرا که مناطق آزاد تجاری و شهرکهای صنعتی یک مزیت برای بیمه محسوب می شود.

سلوکی با بیان اینکه در دنیا بهترین نحوه مدیریت منابع و سرمایه گذاری خرید بیمه ها ی عمرو آینده است گفت: در ایران به خرید بیمه های عمر کمتر توجه شده است.

سرمایه بیمه توسعه به 420 میلیارد ریال می رسد

وی با شاره به سرمایه بیمه توسعه اضافه کرد: سرمایه شرکت در ابتدا 140 میلیارد ریال بوده که در حال حاضر 280 میلیارد ریال است که این سرمایه تا پایان سال به 420 میلیارد ریال خواهد رسید که نشان دهنده عملکرد موفق بیمه توسعه است.

سلوکی با اشاره به اینکه جمع حق بیمه ها در سال 89 به چهارهزار میلیارد تومان رسیده است اظهار داشت: در کشور ما بیمه آنچنان که باید به شاخص های مورد نظر دست پیدا نکرده است.

تلاش برای کاهش خطرات سرمایه گذاری

عضو هیئت مدیره بیمه توسعه ادامه داد: رسیدن به رشد هشت درصدی و جایگاه واقعی در منطقه، سازو کار خاص خود را می طلبد که بیمه می تواند در زمینه کاهش ریسک های سرمایه گذاری نقش خطیری بر عهده گیرد.

وی با بیان اینکه بیمه توسعه در تمام مراکز استانها دارای شعبه است گفت: شعبه های شهرهای سمنان، گرگان و کاشان رسما هنوز افتتاح نشدند که به زودی راه اندازی می شود.

سلوکی ادامه داد: تاسیس بیمه توسعه در مرکز استان مرکزی سی و دومین شعبه بیمه توسعه به شمار می آید و حضور در شعبه های بیمه توسعه در تمام شهرهای کشور در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه این حضور متوقف نمی شود افزود: این بیمه تمام پوششهای بیمه ای از جمله بیمه کیفیت ساختمان، آتش سوزی، باربری، خودرو، مهندسی و مسئولیت را دارا است.

سلوکی اضافه کرد: در استان مرکزی با توجه به وجود صنعت این استان هنوز پوشش بیمه ای اجرا نشده است و امید است با ارائه مجوز به نمایندگی بیمه توسعه در اراک باعث ارتقاء سهم بیمه در استان مرکزی شویم چرا که صنعت در استان مرکزی به طور کامل از جنبه بیمه ای شناخته شده نیست.