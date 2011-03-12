تراکتور با عبور از مس از پرسپولیس سبقت گرفت/ توقف صبا برابر پاس همدان

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 امروز شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم تراکتورسازی تبریز از سد مس کرمان گذشت و جدال تیم‌های صبای قم و پاس همدان نیز به نتیجه تساوی انجامید.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* تراکتورسازی تبریز یک - مس کرمان صفر

گل: علی علیزاده (70)

* صبای قم یک - پاس همدان یک

گل‌ها: مرتضی کاشی (64 - پنالتی) برای صبا و وحید علی آبادی (61) برای پاس

با این نتایج تیم تراکتورسازی 45 امتیازی شد و از پرسپولیس سبقت گرفت تا بازهم بر سکوی چهارم جدول رده بندی بایستد، مس کرمان نیز با 39 امتیاز همچنان تیم ششم جدول باقی ماند، صبای قم با 34 امتیاز زیر سایه نفت آبادان خارج نشد و تیم پاس نیز 22 امتیازی شد اما از انتهای جدول فاصله نگرفت.

هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

یکشنبه - 22/12/89

* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: فریدون اصفهانیان

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی

ناظر: محمد ریاحی

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 50 امتیاز (26 بازی)

2- سپاهان اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

3- استقلال تهران 46 امتیاز (26 بازی)

4- تراکتورسازی تبریز 45 امتیاز (26 بازی)

5- پرسپولیس تهران 44 امتیاز (26 بازی)

6- مس کرمان 39 امتیاز (26 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صنعت نفت آبادان 35 امتیاز (25 بازی)

9- صبای قم 34 امتیاز (26 بازی)

10- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز (25 بازی)

11- سایپای البرز 29 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 29 امتیاز - تفاضل گل 7- (25 بازی)

13- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3- (25 بازی)

14- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 5- (25 بازی)

15- شهرداری تبریز 25 امتیاز - تفاضل گل 12- (26 بازی)

16- پیکان قزوین 25 امتیاز - تفاضل گل 15- (25 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (26 بازی)

18- پاس همدان 22 امتیاز (26 بازی)