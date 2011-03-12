لزوم پاکسازی کامل مصر از بازماندگان رژیم سابق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمد البرادعی" تاکید کرد: باید همه سردبیران و روسای تحریر رسانه های مصری کنار بروند.

وی گفت : حذف بازماندگان رژیم سابق ضروری است این اقدام برای حمایت انقلابیون و برخورد صادقانه با مردم ضرورت دارد، همه رهبران رسانه های باید کنار بروند.

البرادعی افزود: بدون بازداشت فوری عوامل شبهه برانگیز زیاد خواهد شد و انقلاب در معرض تهدید واقع خواهد شد. هنوز تلفنها و پست الکترونیک و دیگر وسایل ارتباط شخصی به صورت غیر قانونی کنترل می شود.

وی تصریح کرد: لغو همه پرسی و وضع نقشه راه روشن بهترین راه انتقال مصر به نظام دموکراتیک حقیقی است. نباید روند اوضاع به گونه ای پیش برود که وضع همانند سابق شود.