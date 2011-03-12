پیروزی برابر ب. آ شیراز پل صعود قمی ها به مرحله پلی آف است

واتاری مارش در آستانه بازی تیمش در برابر ب. آ شیراز در هفته بیست و یکم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر که عصر دوشنبه در شیراز برگزار می‌شود با اشاره به اینکه باید بازی در برابر ب. آ شیراز پلی برای رسیدن ما به پلی آف باشد، اظهار داشت: بازی روز دوشنبه بسیار سخت و دشوار خواهد بود. بدلیل اینکه آن‌ها برای پیروزی در هر بازی برای رسیدن به مرحله پلی آف بسیار با انگیزه هستند.



وی با بیان اینکه مسابقه در برابر تیم ب. آ شیراز فرقی با بازی‌های دیگر نمی‌کند بیان داشت: ‌ تنها هدفمان برای رفتن به شیراز و رقابت با این تیم پیروزی است.



مارش بیان داشت: با توجه به اینکه فصل گذشته در تیم ب. آ شیراز بازی می‌کردم و دوستان خوبی در شیراز دارم اما برای برد به شیراز می‌روم.



وی با اشاره به اینکه پیروزی در بیرون از خانه همیشه کار سخت و دشواری است اضافه کرد: ‌ ما باید خیلی خوب بر بازی تمرکز کرده و باید بازی را از‌‌ همان ابتدا خوب آغاز کنیم.



بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال راه و ترابری قم گفت: آمادگی کامل برای رفتن به شیراز را دارم و امیدوارم بتوانم به نحو احسن در پیروزی تیمم سهیم باشم.



وی با بیان اینکه به این امر آگاهی کامل دارم که پیروزی و موفقیت در برابر ب. آ شیراز به راحتی میسر نخواهد شد اظهار داشت: اما اعتماد به نفس بسیاری برای بازی کردن در تیمم دارم.



شایان ذکر است در حال حاضر تیم بسکتبال راه و ترابری قم با 19 بازی ‏، 14 برد، پنج باخت، 1494 گل زده، 1369 گل خورده و 33 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



ب. آ شیراز نیز با 19 بازی، هفت برد، 12 باخت، 1403 گل زده، 1566 گل خورده و 26 امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر قرار دارد.



تیم راه و ترابری قم ساعت 16 روز دوشنبه 23 اسفند ماه در هفته بیست یکم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر به مصاف تیم ب. آ شیراز می‌رود.