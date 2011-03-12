14 میلیون سهم در بورس خراسان جنوبی معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سعید هریوندی بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این میزان بیشترین ارزش معاملاتی تالار بورس استان از ابتدای تاسیس آن است.

وی از رشد هزار و 884 واحدی شاخص کل بورس در بهمن ماه نسبت به دیماه خبر داد و خاطر نشان کرد: 56 درصد معاملات بهمن ماه، مربوط به خرید سهام و مابقی مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: مجموع معاملات تالار بورس خراسان جنوبی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه به مبلغ 377 میلیارد ریال رسید.

این مسئول بیان داشت: سهام شرکتهای پست بانک ایران، بانک صادرات ایران و بیمه های البرز و دی، به ترتیب بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده اند.

هریوندی ادامه داد: با افتتاح 40 کد معاملاتی جدید، مجموع افراد جدیدالورود به بازار سرمایه استان از ابتدای سال تاکنون به یک هزار و 121 نفر رسید.