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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۲

در بهمن ماه؛

14 میلیون سهم در بورس خراسان جنوبی معامله شد

14 میلیون سهم در بورس خراسان جنوبی معامله شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: بهمن ماه امسال 14 میلیون و 914 هزار و 82 سهم به ارزش 4 میلیارد و 900 میلیون تومان در تالار بورس منطقه ای استان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سعید هریوندی بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این میزان بیشترین ارزش معاملاتی تالار بورس استان از ابتدای تاسیس آن است.

وی از رشد هزار و 884 واحدی شاخص کل بورس در بهمن ماه نسبت به دیماه خبر داد و خاطر نشان کرد: 56 درصد معاملات بهمن ماه، مربوط به خرید سهام و مابقی مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: مجموع معاملات تالار بورس خراسان جنوبی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه به مبلغ 377 میلیارد ریال رسید.

این مسئول بیان داشت: سهام شرکتهای پست بانک ایران، بانک صادرات ایران و بیمه های البرز و دی، به ترتیب بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده اند.

هریوندی ادامه داد: با افتتاح 40 کد معاملاتی جدید، مجموع افراد جدیدالورود به بازار سرمایه استان از ابتدای سال تاکنون به یک هزار و 121 نفر رسید.

کد مطلب 1272805

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