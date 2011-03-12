اعتبارات شهرستان اسکو 20 برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس فاتح عصر شنبه در آخرین نشست شورای اداری شهرستان اسکو در سال 89 از افزایش بودجه اعتباری شهرستان اسکو در سال جاری نسبت به سال های قبل خبر داد و گفت: بودجه اعتبارات این شهرستان با افزایش 37 میلیارد تومانی، سه میلیارد تومان به 40 میلیارد تومان افزایش یافته است.

فاتح از تنظیم سند بالادست توسعه اسکو در سال آینده خبر داد و گفت: در برنامه های سال آینده اتمام پروژه های نیمه تمام این شهرستان در اولویت قرار دارد و با برنامه ریزی های انجام گرفته 365 افتتاح و یا کلنگ زنی برای شهرستان اسکو در سال 90 در نظر گرفته شده است.

یونس فاتح افزود: بیشتر فعالیتهای اداری و بانکی شهرستان اسکو به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می شود و از تمامی مسئولان انتظار می رود همکاری و زیر ساخت های لازم برای تحقق شهر الکترونیک را فراهم کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان اسکو از ساخت و واگذاری بیش از 25 هزار واحد مسکن مهر در سال آینده در این شهرستان خبر داد و گفت: تمامی زیر ساخت های لازم برای اسکان متقاضیان مسکن مهر فراهم شده و دستگاه های خدمات رسان با تمامی امکانات خود وارد عمل شده اند.

فرماندار شهرستان اسکو از برگزاری هشت عنوان همایش و جشنواره در شش ماهه اول سال 90 خبر داد و افزود: همایش الگوی پیشرفت اسلامی، اولین همایش نیکان روزگار، دومین همایش نان اسکو و گردهمائی اسکوییان خارج از کشور برای معرفی ظرفیت های این شهرستان از جمله همایش های در نظر گرفته شده برای سال آینده است.