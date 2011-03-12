100 غرفه نمایشگاه فروش بهاره گنبد به طور کامل خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی قزلسفلی عصر شنبه در نشست با مدیران بانکهای شهرستان افزود: بانکهای شهرستان به غرفه‌داران خسارت دیده از آتش سوزی نمایشگاه بهاره وام پرداخت می‌کنند.



وی با اشاره به خسارات واقعه آتش‌ سوزی نمایشگاه بهاره این شهرستان بر کمک بانکها برای جبران خسارت ناشی از آتش سوزی تاکیدکرد.

قزلسفلی با تشریح خسارات وارده و وجود 220 غرفه در این نمایشگاه از خسارت صددرصدی به 100 نفراز غرفه‌داران و زیان بقیه غرفه داران خبرداد.

وی گفت: برای جبران بخشی از خسارات بانکها می‌توانند با اعطای وام قرض الحسنه 10میلیون ریالی به خسارت دیدگان کمک کنند.



معاون فرمانداری گنبد از تعامل با دستگاههای استانی و مسئولان اجرایی برای کاهش خسارات این حادثه خبرداد و اظهار داشت: با تعاملات صورت گرفته نمایشگاه بهاره در شهرستان گنبدکاووس در مکان جدیدی افتتاح مجدد می‌شود.



وی با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور همان 220 غرفه دار برگزار می‌شود تصریح کرد: در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شده است.

نمایشگاه فروش بهاره گنبد کاووس که عصر 15 اسنفد گشایش یافت در بامداد روز بعد دچار آتش سوزی شد.