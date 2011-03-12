کارکنان شعب تامین اجتماعی البرز در نوروز خدمات می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر کل تأمین اجتماعی استان البرز عصر شنبه به منظور بررسی مشکلات بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان در جمع مردم فردیس حاضر شده و از نزدیک با آنان ملاقات و گفتگو کرد.

مرتضی سلامی در حاشیه این مراسم گفت :عیدی پایان سال 1389 مستمری بگیران و بازنشستگان به میزان 318 هزار تومان از ابتدای این هفته به حساب آنان واریز شد.

وی افزود :مبلغ عیدی به تمامی مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و بازماندگان بر اساس مجموع سهام پرداخت می شود که مشمول کسر مالیات و سایر کسور قانونی نیست.

سلامی اضافه کرد: میزان عیدی پرداختی متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال است به طوریکه اگر شخصی در مرداد ماه سال 89 بازنشسته شده باشد از مبلغ عیدی کامل به وی پرداخت خواهد شد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به روزهای پایانی سال 89 از کارفرمایان خواست لیست و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به شعب تامین اجتماعی ارائه و پرداخت کنند.

وی یادآور شد: کارکنان شعب تابعه این استان در ایام تعطیلات نوروز به صورت کشیک در محل کار خود حاضر و نسبت به تعویض و تمدید اعتبار دفترچه های درمانی اقدام خواهند کرد.

همچنین سلامی افزود: تمامی شعب تامین اجتماعی استان البرز بعد از تعطیلات نوروز در اولین روز کاری سال 90 پاسخگوی مراجعان هستند.