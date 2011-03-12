مرزن آباد قهرمان لیگ برتر فوتسال مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده فوتسال چالوس که عنوان قهرمانی خود را به دلیل فاصله امتیازی مناسب با تیم دوم مسجل کرده بود، در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر فوتسال استان با ترکیبی از بازیکنان جوان مقابل میزبان خود، هنر سرزمین سبز بابل قرار گرفت و در پایان با نتیجه 9 برسه شکست خورد.

این تیم با ۱۷ برد و دو باخت و یک تساوی و ۱۲۵ گل زده و ۷۴ گل خورده نماینده مازندران در لیگ زیر گروه کشور خواهد بود.

در دیگر دیدارهای هفته بیست و یکم فوتسال مازندران، شیرینی سرای چالوس با نتیجه شش بر یک شهدا پژمان ساری را شکست داد و با 39 امتیاز جایگاه خود در رده دوم این رقابت ها را تثبیت کرد.

نماینده فوتبال ساری در این رقابت ها با 25 امتیازی که از دیدارهای گذشته کسب کرده بود در جایگاه نهم باقی ماند.

تیم فوتسال سد نکاء در دیگر دیدار این هفته به دلیل حاضر نشدن تیم وحدت گلوگاه سه بر صفر برنده اعلام شد و با سه امتیاز این دیدار، با 32 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

تیم وحدت گلوگاه که از ابتدای مسابقات با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کرد با 14 امتیاز، از هفته ها قبل به لیگ دسته اول فوتسال مازندران سقوط کرده بود.

تیم فوتسال صنایع چوب محبوبی آمل که در سال های گذشته تجربه حضور در لیگ دسته اول فوتسال کشور را نیز داشت، پس از آن که تیمداری در لیگ مازندران را به تلاش برای سرشاخ شدن با تیم های قدرتمند فوتسال کشور ترجیح داد، در رقابت با تیم قصر آبی ساری با نتیجه دو بر یک پیروز شد و با 32 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم سد نکاء، در رتبه چهارم قرار گرفت.

در دیگر دیدارهای این هفته فوتسال مازندران تیم های همشهری پیام مهدیرجه و علم و ادب خلیل شهر مقابل حریفان خود، نوآوران ساحل گستر نوشهر و شهید تولایی قائمشهر به پیروزی رسیدند و در میانه های جدول رده بندی این رقابت ها باقی ماندند.

لیگ برتر فوتسال مازندران که قهرمان خود را از هفته گذشته شناخت، در هفته پایانی و پس از آن که سقوط تیم های وحدت گلوگاه و نوآوران ساحل گستر نوشهر قطعی شد، پس از شناختن سومین تیم سقوط کننده به کار خود پایان خواهد داد.