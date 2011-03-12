مداخله نظامی در لیبی نباید جنگ صلیبی غرب علیه مسلمانان تلقی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست غیر رسمی وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج از بوداپست اظهار داشت : مداخله نظامی در لیبی ممکن است به عنوان جنگ صلیبی غربی ها علیه مسلمانان تصور شود.

وی تاکید کرد: مهم است تا این ایده را که درگیری میان غرب و جهان عرب یک جنگ صلیبی علیه مردم مسلمان است، ایجاد نشود.

وزیر خارجه آلمان بر نیاز برای مذاکره با کشورهای جنوب مدیترانه برای جلوگیری از به خطر انداختن فرایند دموکراتیک در کشورهای همسایه لیبی از جمله مصر و تونس تاکید کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که نمایندگان اتحادیه اروپا روز گذشته در نشست بروکسل اقدام نظامی علیه لیبی را منوط به حمایتهای بین المللی از جمله اعراب و سازمان ملل متحد دانستند.