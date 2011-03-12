2500 واحد مسکونی مهر در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده بعد از ظهر شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان قاین اظهارداشت: از این تعداد دو هزار و 200 واحدمسکونی در بیرجند و مابقی در سایر شهرهای استان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان این که هم اکنون 19هزار واحد مسکونی در شهرهای بیرجند و قاین در حالساخت است، بیان کرد: این واحدها تا شهریور ماه سال 91 تحویل متقاضیان خواهد شد.

محسن زاده با اشاره به 22هزار و 390 واجد شرایط مسکن مهر در استان افزود: با 18 هزار و 547 متقاضی قرار داد ساخت منعقد شده است و بیش از 17 هزار نفر نیز پروانه ساخت واحدهای مسکن مهرخود را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی بیان داشت: تاکنون به بیش از 12 هزار واحد مسکونی مهر خراسان جنوبی 13 میلیارد و 186 میلیون تومان تسهیلات آماده سازی پرداخت شده است.

با تامین زمین 550 متقاضی پرونده مسکن مهر قاین بسته می شود

محسن زاده گفت: درصورت تأمین زمین برای 550 متقاضی مسکن مهر در قاین پرونده مسکن مهر برای چند سال دراین شهر بسته می شود.

وی ادامه داد: 10 هکتار زمین برای ساخت مسکن مهر در محدوده خدمات شهری قاین در نظر گرفته شده که با الحاق آن مشکل زمین برطرف و پروندهمسکن مهر برای چند سال در این شهر بسته می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت 86 درصدی طرح مسکن مهر قاین افزود: تعاونی های این شهرستان تا کنون هزار و 603 واحد مسکن مهر ساخته اند.

رجبی مقدم مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه برای پرداخت 500 میلیون تومان تعهد استانداری برای طرح مسکن مهر شهرستان قاین و اجرای شبکه BTS مورد نیاز این طرح قول مساعد داد.