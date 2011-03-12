به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شانه ساز در جلسه کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو با بیان این مطلب اظهار داشت: تجویز منطقی دارو در دنیا به بحثی جدی تبدیل شده و با توجه به اهمیت این موضوع سازمان جهانی بهداشت، شعار خود را به بحث مقاومت به داروهای ضد میکروبی اختصاص داده است.

وی افزود: با روندی که درمصرف بی رویه آنتی بیوتیک‌ها دردنیا وجود دارداین تهدید وجود دارد که دیگر آنتی بیوتیک ها اثرگذار نبوده و یک بیمار با سرما خوردگی ساده دیگر به هیچ دارو و آنتی بیوتیکی جواب ندهد و در پی آن شاهد مرگ و میر گسترده‌ای خواهیم بود.

شانه ساز ادامه داد: مدت زیادی است که وزارت بهداشت بر روی این موضوع فعالیت می‌کند و در طول 10 سال گذشته میزان تجویز بی رویه آنتی بیوتیک از 60 درصد در نسخ به 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد:‌ درسال گذشته حدود 120 میلیون نسخه توسط پزشکان تجویز شده که از این تعداد 60 میلیون مورد بررسی قرار گرفته و بیش از 90 درصد از این نسخه‌ها تحت پوشش بیمه بودند.

به گفته مدیر کل نظارت بر تولید دارو برای بیش از43 درصد بیماران در مراجعه به پزشکان داروی تزریقی تجویز شده که آمپول دگزامتازون بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است.

