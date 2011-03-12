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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۲

دیدار خیریه فوتسال ستارگان کشتی و هنرمندان از شبکه سه پخش می‌شود

دیدار خیریه فوتسال ستارگان کشتی و هنرمندان از شبکه سه پخش می‌شود

دیدار خیریه تیم‌های فوتسال ستارگان کشتی و هنرمندان عصر فردا دوشنبه از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه‌‌ خیرخواهانه که تمام عوایدش به موسسه توانبخشی امام علی (ع) اختصاص پیدا خواهد کرد قهرمانان بنامی چون علیرضا دبیر، غلامرضا محمدی، محسن کاوه، حمید سوریان، مهدی تقوی، صادق گودرزی، فردین معصومی و پژمان درستکار به میدان خواهند رفت. نام نفراتی چون امین حیایی، کامبیز دیرباز، سیاوش خیرابی، شاهرخ استخری، علی لهراسبی و ... در بین تیم هنرمندان دیده می‌شود.

دیدار تیم های فوتسال هنرمندان و کشتی گیران سرشناس ساعت 15 روز دوشنبه 23 اسفندماه در سالن هندبال واقع در خیابان سئول برگزار خواهد شد.

موسسه توانبخشی امام علی (ع) از 316 دختر معلول ذهنی، جسمی و حرکتی نگهداری می‌کند. افراد خیری که قصد کمک به این موسسه را دارند می تواند کمک هایشان را به حساب 0089520029 نزد بانک تجارت شعبه شهید محلاتی کد 730 بنام مجتمع توانبخشی امام علی (ع) واریز کنند.

کد مطلب 1272816

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