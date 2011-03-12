مقاومت حق طبیعی فلسطینی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،" ابواحمد" سخنگوی گردانهای قدس با اشاره به هلاکت پنج صهونیست در کرانه باختری در عملیات مبارزان فلسطینی گفت : این اقدام واکنش طبیعی به تجاوزات صهیونیستهاست.

وی افزود: مقاومت حق طبیعی ضد جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به شمار می رود. مبارزان فلسطینی باید از هر فرصتی برای حمله به دشمن و منافع آن در کرانه باختری و مناطق 1948 استفاده کنند، زیرا این واکنشی به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.

شایان ذکر است که پنج صهیونیست در شهرک صهیونیست نشین "ایتامار" در نزدیکی نابلس درشمال غربی کرانه باختری به دست مبارزان فلسطینی به هلاکت رسیدند.