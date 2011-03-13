مقوله جذب سرمایه گذاری در شهرداریهای مازندران مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در استانداری افزود: توجه شهرداریهای استان به مقوله سرمایه گذاری پایین بوده که در این زمینه باید جدیت بیشتری از سوی شهرداران صورت گیرد.



وی خاطر نشان کرد: نباید در عرصه مدیریت شهری و مقوله شهرنشینی موضوع بی توجهی به سرمایه گذاری نباید وجود داشته باشد.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه انتخاب شهرداران مازندران حتی الامکان از بین بدنه وزارت کشور صورت می گیرد تصریح کرد: شهرداران دارای تخصص و کارآمدی در استان تقویت می شوند.



طاهایی با بیان اینکه ورودی شهرهای مازندران در ایام نوروز باید بسیار زیبا باشد یادآور شد: متاسفانه در برخی شهرهای استان مشاهده می شود که انباشت زباله سیمای آن شهرها را ناهمگون کرده است.



وی خواستار نظافت سرویس های بهداشتی شهرها و شهرداریهای استان در ایام نوروز شد و گفت: تعداد سرویس های بهداشتی و حمام های عمومی فعال در شهرهای مازندران در این ایام بیشتر شود.



استاندار مازندران با اشاره به فعالیت دائمی ستاد تسهیلات سفر مازندران گفت: معرفی مشاهیر و نخبگان استان باید از سوی شهرداریها به سایر اقشار جامعه سرایت کند.



سید یونس حسینی، مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه 57 درصد بودجه امسال شهرداریها در حوزه عمرانی و 43 درصد جاری بوده است گفت: 90 درصد گزینه های پیشنهادی که از سوی شوراهای شهر به عنوان شهردار به استانداری معرفی شده، منصوب شدند.



مازندران سه میلیونی دارای 53 شهرداری و 19 شهرستان است.