ارتقای وضیعت فرهنگی فرزندان شاهد در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام حسن عاملی عصر شنبه در دیدار با کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اظهار داشت: ارتقای وضعیت فرهنگی این قشر از تهیه امکانات مادی آنها مهمتر است.

وی با اشاره بر ضرورت ایجاد موسسه ها و هیئتهایی که اداره کننده آن خود فرزندان شاهد و ایثارگر است، افزود: تحقق این مهم نه تنها در حل معضلات اجتماعی کمک خواهد کرد، بلکه جوانان ما احساس تعلق بیشتری به نظام اسلامی و مجموعه خواهند کرد.

امام جمعه اردبیل مراکز فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی را مهمترین دلیل دوری جوانان و نوجواناند از کارهای خارج از شرع و قانون دانست و از مسئولان بنیاد شهید استان خواست زمینه ایجاد وزنه سیاسی و فرهنگی به وسیله فرزندان شاهد و ایثارگر را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: در دنیا جنگهای مختلفی اتفاق افتاده است، ولی هیچ کشوری همانند ایران در مدیریت خانواده هایی که داغدار هستند موفق نبوده و این امر با ارتقای سطح فرهنگی و علمی فرزندان شاهد تکمیل تر شود.

عاملی با بیان اینکه ما در برابر شهدا نسبت به فرزندان آنها مسئول هستیم، ابراز داشت: شهدا از ما انتظار تربیت صحیح فرزندان خود را بیشتر از تهیه مسکن و لباس آنها دارند و پاسخ کار احسان را باید به نحو شایسته بدهیم و از خون آنها دفاع کنیم.

وی به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی تاکنون تمام فتنه ها و نقشه های دشمنان علیه کشور دفع شده است، خاطر نشان کرد: کار برای خانواه های شهدا عبادت است.

در این دیدار رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز با بیان اینکه این بنیاد کارهای فرهنگی را در راس کارهای خود قرار داده است، اظهار داشت: امسال دو هزار و 500 نفر از فرزندان شاهد از از برنامه های اردویی فرهنگی آموزشی برخوردار شده اند.

مصطفی افضلی فرد با اشاره به 11 دوره جشنواره قرآنی برای فرزندان شاهد از راه اندازی موزه شهدا و ایجاد اردوگاه ایثارگران در سال آینده خبر داد و افزود: هم اکنون احداث مجتمع توانبخشی جانبازان 30 درصد پیشرفت فیزکی دارد و در سال آینده با تخصیص اعتبار لازم فاز اول آن به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین ساماندهی گلزارهای شهدا و توجه به احراز درصد جانبازی جانبازان شیمیایی را از مهمترین کارهای این سازمان در کنار کارهای فرهنگی عنوان کرد.