مقاومت زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، یک حرکت تاریخ ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعدازظهر امروز شنبه 21 اسفند در دیدار با اعضای کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب گفت: مقاومت و مبارزات شما یک حرکت تاریخ ساز بود که هیچگاه قابل کتمان و انکار نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خاطرات این گروه از زندانیان سیاسی باید جمع آوری شود تا انقطاع فرهنگی در کشور به وجود نیاید.

وی افزود: بسیاری از جوانان هم اکنون از مجاهدت‌ها و مبارزات ارزشمند اعضای کانون شما اطلاعی ندارند و مطلع نیستند که برای پیروزی انقلاب اسلامی چه خون جگرهایی که خورده شده است.

نماینده مردم قم یادآور شد: ایستادگی مبارزان سیاسی پیش از انقلاب در مقابل رژیم ستم‌شاهی همانند رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس با ارزش است و باید این افراد سازماندهی تا با مصاحبه خاطرات آنها جمع آوری و ثبت و ضبط شود.

وی ادامه داد: گذر زمان موجب خواهد شد تا بر اثر بیماری یا فراموشی خیلی از وقایع رخداده در آن زمان به فراموشی سپرده شود.

لاریجانی یادآور شد: کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب، با ثبت خاطرات اعضای خود می‌تواند منشاء حرکت‌های خوب برای آیندگان شود؛ ضمن آنکه در قالب NGO خواهد توانست فعالیت های خود را پیگیری کند.

پیش از صحبت های رئیس مجلس عباس دوزدوزانی رئیس هیئت مدیره کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب ضمن طرح پاره‌ای از مشکلات کانون گفت: الان 1600 نفر عضو کانون هستند که قبل از انقلاب بدون هیچ چشمداشتی به مبارزه با رژیم پهلوی اقدام کردند تا روزنه امیدی برای کشور و ملت پیدا شود.

وی افزود: این دسته از مبارزان سیاسی همچنین بعد از پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) بی‌منت تلاش کردند تا پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تثبیت شود و در این راه زیر بار سنگین‌ترین مسئولیت‌ها رفتند.