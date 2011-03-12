حمله نیروهای گباگبو به شهر محل اقامت واتارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظامیان "لوران گباگبو" منطقه آبوبو در شهر ابیجان محل اقامت و نفوذ "الحسن واتارا" نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را مورد حمله قرار دادند.

یک مقام نظامی وابسته به ارتش گباگبو با اعلام این خبر گفت : ما حمله ای را برای بیرونم راندن تروریستها از آبوبو انجام دادیم. به گفته شاهدان عینی طی این حمله درگیری شدیدی بین هواداران دو نامزد انتخاباتی صورت گرفته است.

ساکنان آبوبو به خبرگزاری فرانسه گفته اند که ارتش گباگبو با چند دستگاه تانک و سلاحهای سنگین دیگر به این منطقه حمله کرده اند. هواداران واتارا در روزهای اخیر تعدادی از شهرهای مناطق غربی ساحل عاج را به تصرف خود در آورده اند.

این در حالی است که با گذشته ماهها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج و ادامه تنشها، سازمانهای بین المللی درباره خطر وقوع جنگ داخلی بین طرفداران دو نامزد انتخاباتی هشدار داده اند.