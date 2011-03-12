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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۲

پیشرفت 70 درصدی طرحهای عمرانی در ساوجبلاغ

پیشرفت 70 درصدی طرحهای عمرانی در ساوجبلاغ

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: طرح های عمرانی این شهرستان بطور میانگین از پیشرفت فیزیکی 70 درصد برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی  عصر شنبه در آخرین نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان در سال 89 افزود: عملیات اجرایی 191 طرح عمرانی امسال در این منطقه آغاز شده است.
 
وی گفت: تا کنون 41 میلیارد و 660 میلیون تومان برای اجرا و تکمیل این طرح ها اختصاص یافته است.
 
حدادی افزود: طرح های آبرسانی، گازرسانی، راهسازی، بهداشت و درمان، مراکز آموزشی و خدماتی، کشاورزی و تعمیر و تجهیز ساختمان ادارات از جمله طرح های در دست اجرای این شهرستان را تشکیل می دهند.

وی گفت: در دهه فجر و هفته دولت امسال،در مجموع بیش از 160 طرح عمرانی با هزینه ای بالغ بر 132 میلیارد تومان در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: 61 نشست کمیته برنامه ریزی وکمیته های کارشناسی آن امسال در این شهرستان برگزار شد که 432 مصوبه حاصل آن بود.

وی گفت: 92 درصد این مصوبات تاکنون اجرایی شده است و مدیران 40 دستگاه اجرایی عضو کمیته برنامه ریزی این شهرستان باید بطور جدی پیگیر جذب اعتبارات اختصاص یافته دستگاه خود باشند.
 
وی گفت: هیچ کم کاری و توجیهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و مدیران ضعیف معرفی و بازخواست خواهند شد.
 
 
 
کد مطلب 1272836

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