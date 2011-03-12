پیشرفت 70 درصدی طرحهای عمرانی در ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی عصر شنبه در آخرین نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان در سال 89 افزود: عملیات اجرایی 191 طرح عمرانی امسال در این منطقه آغاز شده است.

وی گفت: تا کنون 41 میلیارد و 660 میلیون تومان برای اجرا و تکمیل این طرح ها اختصاص یافته است.

حدادی افزود: طرح های آبرسانی، گازرسانی، راهسازی، بهداشت و درمان، مراکز آموزشی و خدماتی، کشاورزی و تعمیر و تجهیز ساختمان ادارات از جمله طرح های در دست اجرای این شهرستان را تشکیل می دهند.



وی گفت: در دهه فجر و هفته دولت امسال،در مجموع بیش از 160 طرح عمرانی با هزینه ای بالغ بر 132 میلیارد تومان در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: 61 نشست کمیته برنامه ریزی وکمیته های کارشناسی آن امسال در این شهرستان برگزار شد که 432 مصوبه حاصل آن بود.



وی گفت: 92 درصد این مصوبات تاکنون اجرایی شده است و مدیران 40 دستگاه اجرایی عضو کمیته برنامه ریزی این شهرستان باید بطور جدی پیگیر جذب اعتبارات اختصاص یافته دستگاه خود باشند.

وی گفت: هیچ کم کاری و توجیهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و مدیران ضعیف معرفی و بازخواست خواهند شد.





