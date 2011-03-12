60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی/ واریز سهمیه تا پایان اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین سهمیه بنزین نوروزی خودروها را 60 لیتر اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش سفر در تعطیلات نوروز و به منظور رفاه حال مردم؛ ستاد هدفمندسازی یارانه ها 60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی را با قیمت هر لیتر 400 تومان به عنوان عیدی اختصاص داد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی، اظهار داشت: سهمیه ویژه نوروز تا پایان اسفند ماه جاری به کارت سوخت خودروها اضافه می شود.

پیگیریهای قبلی خبرنگار مهر حاکی از قطعی شدن اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها بود و مسئولین مربوطه چندی قبل اعلام کردند تا چند روز آینده وضعیت سهمیه ویژه نوروزی خودروها در دولت تعیین تکلیف خواهد شود و بر این اساس، اختصاص 50 لیتر سهمیه بنزین ویژه حمایتی از سایر گزینه ها محتمل تر به نظر می رسید.

درهمین حال، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اخیرا با اشاره به نهایی شدن سناریوی اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در دولت، اعلام کرده است: سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا 25 اسفند به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.

این در حالی است که علاوه بر اختصاص 50 لیتر سهمیه احتمالی بنزین نوروز ، سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها در اولین ماه سال آینده بدون تغییر باقی می ماند و این سهمیه 29 اسفند به کارتهای سوخت واریز می شود.

بر این اساس خودروهای شخصی در اولین ماه فصل بهار می توانند از 110 لیتر بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی)برای انجام سفرهای نوروزی استفاده کنند که قطعا این موضوع منجر به رونق مجدد صنعت گردشگردی ایران خواهد شد.