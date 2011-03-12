  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۵

خبر مهر تایید شد؛

60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی/ واریز سهمیه تا پایان اسفند

60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی/ واریز سهمیه تا پایان اسفند

سخنگوی طرح تحول اقتصادی سهمیه بنزین نوروزی خودروها را 60 لیتر اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش سفرهای نوروزی، ستاد هدفمندی یارانه ها این میزان سهمیه ویژه را در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین سهمیه بنزین نوروزی خودروها را 60 لیتر اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش سفر در تعطیلات نوروز و به منظور رفاه حال مردم؛ ستاد هدفمندسازی یارانه ها 60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی را با قیمت هر لیتر 400 تومان به عنوان عیدی اختصاص داد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی، اظهار داشت: سهمیه ویژه نوروز تا پایان اسفند ماه جاری به کارت سوخت خودروها اضافه می شود.

پیگیریهای  قبلی خبرنگار مهر حاکی از قطعی شدن اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها بود و مسئولین مربوطه  چندی قبل اعلام کردند تا چند روز آینده وضعیت سهمیه ویژه نوروزی خودروها در دولت تعیین تکلیف خواهد شود و بر این اساس، اختصاص 50 لیتر سهمیه بنزین ویژه حمایتی از سایر گزینه ها محتمل تر به نظر می رسید.
 
درهمین حال، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اخیرا با اشاره به نهایی شدن سناریوی اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در دولت، اعلام کرده است: سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا 25 اسفند به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.
 
این در حالی است که علاوه بر اختصاص 50 لیتر سهمیه احتمالی بنزین نوروز ، سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها در اولین ماه سال آینده بدون تغییر باقی می ماند و این سهمیه 29 اسفند به کارتهای سوخت واریز می شود.
 
بر این اساس خودروهای شخصی در اولین ماه فصل بهار می توانند از 110 لیتر بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی)برای انجام سفرهای نوروزی استفاده کنند که قطعا این موضوع منجر به رونق مجدد صنعت گردشگردی ایران خواهد شد.
کد مطلب 1272838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها