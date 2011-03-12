وزارت امور خارجه پیگیر سرنوشت امام موسی صدر است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوف شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه در کنگره بین المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام که عصر امروز برگزار شد با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام گفت: یکی از عوامل اصلی بیداری اسلامی متاثر از تاثیرات مقاومت لبنان است که بنیان آن توسط امام موسی صدر نهاده شده است بطوری که سید حسن نصرالله در بیان اینکه تحت تاثیر چه شخصیت هایی قرار گرفته بیان داشته که امام خمینی(ره) ، امام موسی صدر ، آیت الله خامنه ای و شهید محمد باقر صدر از مهمترین اشخاصی بودند که وی را تحت تاثیر قرار داده اند.

معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه ادامه داد: همه مجاهدان لبنانی تحت تاثیر این شخصیت ها قرار دارند و بر اساس کار مطالعاتی که صورت گرفته است هیچ تفاوتی میان امام موسی صدر و امام خمینی(ره) وجود ندارد و هر دوی آنها به دنبال یک هدف بودند.

وی با بیان اینکه خاورمیانه شاهد تحولات بزرگی است افزود: ویژگی این تحولات این است که جنس آنها منطبق بر آرمانهای انقلاب اسلامی و منطبق بر خواسته های مردم و دین اسلام است.

وی تصریح کرد: حرکت امام موسی صدر در پی ریزی بیداری اسلامی تاثیر داشته است چرا که وی باور عمیقی به اسلام داشت و انسانی دلسوخته و کوشا در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی بود و همواره خواستار تجدید حیات اسلام بود و مصر بود که باید سازماندهی و تشکیلاتی منسجم برای خروج از عقب ماندگی شکل بگیرد.

معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه ادامه داد: فقدان امام موسی صدر به یقین در تاخیر در خیزش های کنونی منطقه تاثیر گذار بوده است و اگر وی حضور داشت می توانست آغازگر تحولات باشد و امیدوارم خیزشهای انقلابی مردم در خاورمیانه به تعیین سرنوشت امام موسی صدر منجر شود.

وی با اشاره به پیگیری های جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی در خصوص سرنوشت امام موسی صدر گفت: در دولت های مختلف در طول 30 سال گذشته سرنوشت وی مورد پیگیری بوده که همه پیگیری ها زیر نظر کمیته ای توسط رئیس جمهور صورت می گرفت و این پیگیری ها در دولت های نهم و دهم در اولویت فعالیت ها قرار گرفت.

معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه در پایان گفت: وزارت امورخارجه بر بازگشت امام موسی صدر تاکید دارد و از مجامع بین المللی پیگیر سرنوشت وی است.