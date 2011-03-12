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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

کرزای:

کاسه صبرمان لبریز شده است / آمریکا و ناتو از افغانستان بروند

کاسه صبرمان لبریز شده است / آمریکا و ناتو از افغانستان بروند

رئیس جمهوری افغانستان در اعتراض به کشتار غیرنظامیان توسط ناتو خواستار خروج نظامیان غربی از کشورش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" آشکارا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواست نظامیان خود را از این کشور خارج کند.

وی در جمع حدود 500 نفر از نمایندگان قبایل افغان در شهر اسد آباد مرکز ولایت شرقی کونار گفت : ما انسانهای صبوری هستیم اما اکنون دیگر صبرمان به سر آمده است.
 
کرزای افزود: من از ناتو و آمریکا با احترام و فروتنی می خواهم به حضور نظامیشان در این کشور پایان دهند. این سخنان پس از کشته شدن دست کم 70 غیرنظامی افغان در عملیاتهای چند هفته اخیر ناتو در افغانستان ایراد می شود.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد: ما از اینکه به دست تروریستها کشته شویم شکایتی نداریم، اما وقتی که همپیمانان ما این کار را می کنند، حق داریم شکایت کنیم.
 
وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات ناتو در نبرد با طالبان، از اعضای این پیمان خواست به کشتار غیرنظامیان و جریحه دار کردن شرافت افغانها پایان دهند.
کد مطلب 1272847

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