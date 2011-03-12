11 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان البرز اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر منصورخاکی عصر شنبه در همایش تجلیل از فعالان و تلاشگران نمونه بخش کشاورزی ساوجبلاغ افزود: این تسهیلات در قالب بسته حمایتی دولت و بصورت قرض الحسنه با سود چهار درصد به کشاورزان و آبزی پروران متقاضی پرداخت می شود.



وی گفت: متقاضیان می توانند برای اطلاع از جزئیات پرداخت این تسهیلات در استان البرز به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی افزود: امسال 64 میلیارد تومان تسهیلات در قالب بنگاههای اقتصادی زود بازده در بخش کشاورزی استان البرز پیش بینی شده است.



منصورخاکی گفت: طرح های نیمه تمام در اولویت بهره مندی از این تسهیلات قرار دارند.

وی افزود: سهمیه سوخت سالیانه این استان در بخش کشاورزی 20 میلیون لیتر است و در زمینه تامین سوخت گلخانه ها، مرغداریها و مراکز دامپروری هیچ مشکلی وجود ندارد.

70 هزار تن گندم در سال زراعی آینده در این استان تولید می شود



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: پیش بینی می شود 70 هزار تن گندم در سال زراعی آینده در این استان تولید شود.



وی گفت: گندم سن زده یا بی کیفیت از کشاورزان خریداری نمی شود.

منصور خاکی افزود: کشاورزان باید مراقب محصول باشند و ارائه آموزشهای لازم به کشاورزان در این زمینه به عهده اداره ترویج جهاد کشاورزی است.



منصورخاکی گفت: ساوجبلاغ با تولید سالیانه 300 هزار تن میوه و سیفی جات 12 هزار تن گندم و جو مرکز مهم کشاورزی استان البرز است.

فعالیت 20 معدن شن و ماسه در ساوجبلاغ به محیط زیست و کشاورزی آسیب زده است



فرماندار ساوجبلاغ در این همایش که در نمازخانه اداره جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: فعالیت 20 معدن شن و ماسه در این شهرستان به محیط زیست و کشاورزی آسیب زده است.



علی حدادی افزود: پایین آمدن سطح سفره های آب زیر زمینی، آلودگی هوا، تخریب اراضی کشاورزی وسست شدن زمین در نتیجه برداشت غیر مجاز بیش از عمق تعیین شده معادن است.



وی گفت: معادن شن و ماسه این شهرستان باید هر چه سریعتر ساماندهی شوند.



در این همایش از 10 نفر از تلاشگران نمونه کشاوری ساوجبلاغ تقدیر شد و بخش کشاورزی ساوجبلاغ 10 هزار بهره بردار دارد.