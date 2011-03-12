تحریمهای جدید آمریکا علیه رژیم قذافی/ سخنان اشتون درباره کارامدی تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دولت آمریکا روز گذشته تحریمهای جدیدی را علیه 9 نفر از نزدیکان معمر قذافی دیکتاتور لیبی از جمله همسر، چهار فرزند و وزیر دفاع این کشور در راستای تلاشها برای افزایش فشار علیه رژیم دیکتاتوری لیبی اعمال کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دولت آمریکا تحریمهایی را علیه وزیر دفاع، منشی کمیته امور مردمی، مدیر سازمان امنیت خارجی و مدیر سازمان اطلاعات نظامی لیبی اعمال می کند.

دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: هم اکنون باید پیام آشکار را به افرادی که مسئول خشونتها علیه مردم لیبی و دولتمردان رژیم قذافی هستند، ارسال کرد و این پیام این است که آمریکا به تلاشهای خود برای افزایش فشارها علیه این افراد ادامه می دهد و آنها مسئول خواهند بود.

خبر دیگر اینکه "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در حاشیه یک نشست غیر رسمی وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج از بوداپست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : پیش از اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم قذافی، کارامدی تحریمها علیه دیکتاتور لیبی باید ارزیابی شود.

وی افزود : تاکنون تحریمهایی را نه تنها علیه برخی از نهادها بلکه علیه برخی از افراد رژیم قذافی اعمال کردیم و بسیار مهم است تا این مسئله را بررسی کنیم که این تحریمها تا چه حد کارامد خواهند بود و آیا نیازی به اعمال تحریمهای بیشتر وجود دارد یا خیر.

همچنین پیشتر به دنبال ادامه کشتار معترضان در لیبی، 27 عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با اعمال تحریمهای بیشتر علیه موسسه سرمایه گذاری این کشور موسوم به LIA و چهار سازمان دیگر اعلام کردند.