گروسی: داوری را قبول ندارم / راه سختی پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن گروسی عصر شنبه پس از تساوی تیم فوتبال پاس همدان در برابر صبای قم که در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من در مورد مسائل تاکتیکی تیم نمی‌توانم چیزی بگویم، به خاطر اینکه دو روز است که تیم پاس همدان را به دست گرفتیم و هر مشکلی که در مورد کارهای تاکتیکی بوده مربوط به گذشته است.



وی همچنین در مورد پنالتی تیم صبای قم گفت: این پنالتی به هیچ وجه درست نبود و اگر داور این پنالتی را نمی گرفت، تیم صبای قم به هیچ وجه به گل نمی‌رسید.



گروسی تأکید کرد: اگر این خطا پنالتی بود پس چرا خطایی که روی خیرخواه صورت گرفت داور اعلام پنالتی نکرد؟



مربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه نظر داور در تساوی این بازی بسیار تأثیرگذار بود، اظهار داشت: ما از بازی بازیکنان تیم پاس همدان راضی هستم، ولی راه بسیار سختی را پیش رو داریم.



وی در خصوص عدم حضور مدیر روستا در بازی امروز تیمش در برابر صبای قم، تصریح کرد: دلیل حضورش را نمی‌دانم ولی مدیر روستا از فردا در تمرینات تیم پاس شرکت می‌کند.



گروسی با اشاره به تغییراتی که در تیم پاس صورت گرفت، گفت: تغییراتی که در این باشگاه صورت می‌گیرد مربوط به ما نمی‌شود و مدیریت باشگاه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و ما در کنار مدیرروستا هستیم.



وی در پاسخ به این سئوال که چرا بازیکنان تیم فوتبال پاس پس از به ثمر رساند گل خود سعی کردند ضد فوتبال بازی کنند، تصریح کرد: من این مسئله را قبول ندارم. این طبیعی است که وقتی حریف گل دریافت می کند بر روی دروازه تیم مقابل فشار می آورد، ولی این را قبول دارم که صبای قم پس از دریافت گل، تیم ما را تحت فشار قرار داد.



مربی تیم فوتبال پاس همدان در پایان گفت: من فکر می‌کنم نتیجه این بازی نباید یک بر یک می‌شد، بلکه انتظار داشتم یک بر صفر به نفع خودمان باشد.



تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشور در ورزشگاه یادگار امام مقابل پاس همدان رفت و در این بازی با نتیجه یک بر یک متوقف شد.