آسیبهای ارتوپدی بیشترین آسیب‌ وارده به ورزشکاران است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی شامگاه شنبه در مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان، با اشاره به اینکه عمده آسیب‌های ورزشکاران، مربوط به آسیب‌های ارتوپدی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم فدراسیون پزشکی ورزشی ترتیبی اتخاذ کند تا کسانی که از بیمه ورزشی خود در طول سال استفاده نمی‌کنند، برای سال بعد در بحث پرداخت حق بیمه مورد تشویق قرار گیرند.

رحمانی در این مجمع با تأکید بر اینکه اهمیت و جایگاه هیئت پزشکی ورزشی به هیچ‌وجه کمتر از سایر هیئت‌ها نیست، افزود: برگزاری هرگونه مسابقه ورزشی، بدون حضور هیئت پزشکی مردود است و این نکته اهمیت و جایگاه این هیئت را یادآور می‌شود.

وی از هیئت پزشکی ورزشی به‌عنوان منظم‌ترین هیئت ورزشی استان یاد کرد و گفت: به همین خاطر کمتر شاهد ابراز نارضایتی ورزشکاران در رابطه با مسائل پزشکی و خدمات درمانی بودیم.

در پایان مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان، جواد بازرگان با کسب 17 رأی از 19 رأی مأخوذه، برای 4 سال آینده به‌عنوان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان انتخاب شد و از زحمات محمد عادل‌پور رئیس سابق این هیئت قدردانی به‌عمل آمد.