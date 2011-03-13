40 هزار ورزشکار استان زنجان از بیمه ورزشی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود آزاد‌بخت شامگاه شنبه در مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان، با اشاره به اینکه نقش فدراسیون پزشکی ورزشی در دنیای حرفه‌ای ورزش، نقش ثابتی است افزود: بدون‌شک اکثر موفقیت‌های ورزشی حاصل فعالیت جدی فدراسیون پزشکی ورزشی بوده است.

آزادبخت از این فدراسیون به‌عنوان پل ارتباطی بین ارگان‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: یکی از رموز موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو چین، حضور فعال گروه پزشکی بود که باعث شد ورزشکاران ایران با کمترین آسیب‌دیدگی به مصاف حریفان خود بروند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بحث بیمه ورزشی فقط به‌عنوان یک صندوق حمایتی مطرح است که امیدواریم بتوانیم عملاً از بیمه ورزشی به صورت قانونی بهره مند شویم.

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه هنوز بحث تحت پوشش قرار گرفتن ورزشکاران در کشور نهادینه نشده است، اظهار داشت: یکی از مشکلات فدراسیون پزشکی ورزشی در رابطه با همین مقوله است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد نهادینه شدن فرهنگ بیمه ورزشی در کشور باشیم.

آزادبخت با ابراز نارضایتی از عدم استقبال پزشکان استان و انصراف آن‌ها از کاندیداتوری ریاست هیئت پزشکی ورزشی، خاطرنشان کرد: سیاست فدراسیون این است که ترجیحاً از همکاران گروه علوم پزشکی در تصدی ریاست هیئت پزشکی ورزشی استفاده کند تا راندمان عملکرد هیئت در استان‌ها بالا برود.

در پایان مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان، جواد بازرگان با کسب 17 رأی از 19 رأی مأخوذه، برای چهار سال آینده به‌عنوان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان انتخاب شد و از زحمات محمد عادل‌پور رئیس سابق این هیئت قدردانی به‌عمل آمد.