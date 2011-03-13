12 پایگاه امداد و نجات در خراسان شمالی خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی منصوری عصر شنبه در جلسه ستاد دائمی تسهیلات نوروزی خراسان شمالی اظهار داشت: از این تعداد چهار پایگاه به صورت ثابت در بدرانلو، ورودی استان، سیساب و خروجی استان دایر هستند و هفت پایگاه موقت نیز در جاده های استان دایر است.

وی تصریح کرد: 28 پایگاه خدمات اورژانس نیز در ایام نوروز فعال است که این تعداد در مقایسه با نوروز سال 89 هفت دستگاه افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: هیچ یک از ناوگان های امداد و نجات استان فرسوده نبوده و با تجهیزات نو و کامل خدمات رسانی می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی نیز از راه اندازی دو پایگاه جمع آوری شکایت های مردمی در این ایام خبر داد و اظهار داشت: این پایگاه ها در ورودی های شهر بجنورد راه اندازی شده اند و مسافران می توانند شکایت های خود را به این پایگاه ها انتقال دهند.

محمد رضا کفاشی همچنین از عرضه مواد پروتئینی و میوه های تعاونی در بازار چه های صنایع دستی استان نیز خبر داد و گفت: بازارچه های صنایع دستی از 25 اسفند ماه در استان بر پا می شوند و مسافران می توانند از این بازارچه ها خرید کنند.