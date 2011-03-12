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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۵

عصر امروز؛

کنگره بین المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام برگزار شد

کنگره بین المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام برگزار شد

کنگره بین المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام عصر امروز با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر امور خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، کنگره بین المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام عصر امروز با حضور سید شهاب الدین صدر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ،مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، محمد رئوف شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه ،عادل عون نماینده جنبش امل در تهران ،سفیر سوریه در تهران ، و حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران و برخی دیگر مسئولان برگزار شد.

در پایان این کنگره بیانیه پایانی به زبان های فارسی و انگلیسی قرائت شد.

گفتنی است این کنگره به همت جبهه بین المللی آزادی امام موسی صدر متشکل از تشکل های مختلف شکل گرفته است.
 

کد مطلب 1272862

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