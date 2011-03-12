به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله ویسی عصر شنبه پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل تیم فوتبال پاس همدان که در ورزشگاه یادگار امام قم(ره) برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از باختی که مقابل تیم ذوب آهن داشتیم، تیم ما از نظر روحی و روانی بهم ریخت. پس از آن مقابل استیل آذین شکست خوردیم ولی امروز خوشحالم که با این تساوی از حالت باخت خارج شدیم.



وی ادامه داد: بازیکنان ما در نیمه اول این مسابقه بسیار بد بازی کردند، که حتی تیم پاس موقعیتهای خوبی بر روی دروازه ما ایجاد کرده بود، ولی خوشبختانه توانستیم در پایان نتیجه را به مساوی بکشانیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در این بازی نیمکت تیم صبای قم خالی از بازیکن بود و ما 14 بازیکن بیشتر نداشتیم.



ویسی با انتقاد از کادر فنی تیم فوتبال پاس همدان که مرتبا به قضاوت داور انتقاد می‌کردند، گفت: ‏ بودن در لیگ بر‌تر یا بردن به هر قیمتی ارزش ندارد.



وی با بیان اینکه من فوتبال پاک را دوست دارم، تاکید کرد: تیم فوتبال پاس همدان با کارهایی که از روی نیمکت انجام می‌داد داوری این مسابقه را تحت الشعاع قرار دارد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: من از کمیته داوران فدراسیون فوتبال می‌خواهم که از طرح انتقادات بی‌جا و بی‌مورد به داوری مسابقات از سوی کادر فنی برخی تیم‌ها جلوگیری کند.



تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشور در ورزشگاه یادگار امام(ره) مقابل پاس همدان رفت و در این بازی با نتیجه یک بر یک متوقف شد.