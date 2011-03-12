14 زائر از کانون های مساجد البرز راهی بین الحرمین می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور گسترده فعالان کانون های مساجد برپا شد به قید قرعه به 14 نفر از حاضرین هدیه سفر کربلا معلی و به دو نفر هدیه زیارت بارگاه ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا(ع) اعطا شد.

این هدایا که در طول همایش و از سوی ارگان ها و دستگاه های مختلف نظیر شهرداری و شورای اسلامی شهر ماهدشت، سازمان تبلیغات اسلامی، دبیرخانه کانون های مساجد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تقبل گردید بر گرما و نشاط مراسم به شدت افزود.

تمجید ویژه امام جمعه کرج از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که با ارزیابی مثبت وی از عملکرد قادر آشنا طی مدت کوتاه تصدی خویش بر این اداره کل همراه بود و نیز تقدیر از دست اندرکاران و حامیان کانون های مساجد استان از دیگر بخش های نخستین همایش کانون های مساجد البرز بود.

جعفری شهردار، ابراهیم زاده رئیس، کاظمی رئیس کمیسیون فرهنگی، سلیمانی نایب رئیس و ایلیات عضو شورای شهر ماهدشت که مساعدت های قابل توجهی به کانون های موجود در حوزه خویش ارائه داده بودند از جمله این تقدیر شدگان بودند.

دراین بخش همچنین از مهدی عسگری معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل که پیش از این مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج را بر عهده داشت و در مدت حضور خویش نقشی موثر و تلاشی پی گیر برای تشکیل دبیرخانه کانون های مساجد صورت داده بود تقدیر شد.

مدیر کانون های مساجد استان البرز که در مراسم فوق سخن می گفت از استقلال این دبیرخانه در سال آتی خبر داد و گفت: بر این اساس از سال آینده چهار شهرستان البرز زیر نظر این دبیرخانه قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام علی اکبر موسوی با بیان اینکه اکنون دو ماه از تشکیل این دبیرخانه در استان می گذرد تعداد اعضای جذب شده به این کانون ها از ابتدای تاسیس در استان را 705 نفر ذکر کرد.

در این همایش همچنین از 10 کانون برتر استان تقدیر و از 36 کانون تجلیل به عمل آمد.