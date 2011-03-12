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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۷

قیام مردم لیبی/

درخواست اعراب برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع/ باز شدن کانال ارتباطی با انقلابیون

درخواست اعراب برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع/ باز شدن کانال ارتباطی با انقلابیون

وزیران امور خارجه کشورهای عربی با درخواست از شورای امنیت برای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی، تصمیم گرفتند کانال ارتباطی با انقلابیون را باز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که وزیران امور خارجه کشورهای عربی خواستار ایجاد منطقه ممنوع پروازی از سوی شورای امنیت در لیبی شده اند.

از سوی دیگر در حالی که سوریه، الجزایر، سودان و یمن با ایجاد منطقه پروازی در لیبی مخالفت کردند ."یوسف بن علوی" وزیر خارجه عمان گفت: در صورتی که اتحادیه عرب به مسئولیت خود عمل نکند درگیری داخلی رخ خواهد داد یا زمینه برای دخالت خارجی نامطلوب فراهم می آید.

همچنین در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی تصمیم گرفته شد که با شورای ملی موقت لیبی به رایزنی بپردازد و باب گفتگو را با آنها باز کند.

کد مطلب 1272865

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