۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۰

با ثبت جهانی نوروز/

نباید فرهنگ ایرانی را از تعالیم اسلامی جدا دانست

بجنورد - خبر گزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: با ثبت جهانی نوروز، نباید فرهنگ اصیل ایرانی را از تعالیم اسلامی و دینی جدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات دائمی سفرهای نوروزی خراسان شمالی اظهار داشت: با ثبت جهانی نوروز در سال 89 نباید این فرهنگ را از اسلام و تعلیمات دینی آن جدا کرد.

وی تصریح کرد: نوروز بهار طبیعت و به نوعی اثبات معاد در طبیعت است و ارتباط و پیوندی که مردم ایران در این ایام دارند ریشه در اعتقادات و آداب و رسوم مسلمانان دارد.
 
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی سفرهای نوروزی در ایام تعطیلات را ازتاکیدات قرآن کریم برای انسان ها ذکر کرد و گفت: دستگاه های استان نیز باید در این ایام سعی کنند خدمات رسانی بیشتری به مسافران و زائران امام رضا(ع) داشته باشند.
 
وی خاطر نشان کرد: خراسان شمالی به واسطه مجاورتش با مشهد مقدس میزبان مسافران و زائران بسیاری است و مسئولان استانی باید از این فرصت برای ماندگاری مسافران و نشان دادن توانمندی های استان به آنان استفاده کنند.
 
وی بیان کرد: همه دستگاه های استان نیز باید برای خدمات رسانی به مسافران و زائران بسیج شوند تا تحولی در رشد و پیشرفت اقتصادی استان صورت بگیرد.
 
شفقت همچنین به مسئولان استانی دستور داد تا در ایام نوروزی بر عملکرد سازمان های مربوطه خویش نظارت داشته باشند و نوع فعالیت ها و طرح هایی که در این ایام اجرا کرده اند را در قالب کتابچه مستند سازی کنند تا از نقاط ضعف و قدرت یک دیگر با خبر شوند.
کد مطلب 1272867

