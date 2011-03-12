اشتون فردا با عمرو موسی در قاهره دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کاترین اشتون" فردا به مصر می رود تا طی دیدار با "عمر موسی" دبیر کل اتحادیه عرب راههای پایان دادن به درگیریها در لیبی را بررسی کند.

وی امروز شنبه در حاشیه دیدار وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بوداپست ضمن اعلام این خبر بر نقش مهم اتحادیه عرب در حل بحرانهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرد.

اشتون با اشاره به وضعیت برخی از این کشورها یادآور شد که تمام گزینه ها از جمله تحریمهای اقتصادی باید با احتیاط و به صورت برنامه ریزی شده در دستور کار این اتحادیه قرار گیرد.

نشست روسای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، صبح امروز با محور بررسی وقایع لیبی و شمال آفریقا آغاز شده و "دیوید کامرون" نخست وزیرانگلیس پیش از آغاز این نشست، خواستار انسجام دولتهای اروپایی شد و گفت: این دولتها باید خواست سیاسی و انسجام خود را نشان داده و از قذافی بخواهند از قدرت کنار برود.