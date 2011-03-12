دانش آموزان خراسان شمالی بیش از دو میلیارد ریال هدیه دادند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد وحیدی عصر شنبه در آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 89، اظهار داشت: به مناسبت روز احسان و نیکوکاری 153 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در سطح مدارس استان توزیع شده بود که دانش آموزان با شرکت در این مراسم بیش از دو میلیارد ریال هدیه دادند.

وی تصریح کرد: ظرف 72 ساعت آینده نیز این هدایا بسته بندی شده و تا روز دوشنبه به دانش آموزان نیازمند اهدا می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز خیرین در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند بیش از 666 میلیون و 500 هزار ریال نقدی و 615 میلیون ریال غیر نقدی کمک کردند.

وحیدی از جمله اقدمات سازمان آموزش و پرورش استان برای کمک به دانش آموزان نیازمند را خرید 37 هزار دست پوشاک برای 37 هزار دانش آموز نیازمند استان در روز احسان و نیکوکاری ذکر کرد.