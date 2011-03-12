به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی با بیان اینکه بکارگیری کلمه "sale" به جای حراج در فروش های فوق العاده ممنوع است، گفت: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه و به منظور حفظ و صیانت از حقوق همه فارسی زبانان، تمامی صنوف کشور از بکارگیری کلمه "sale" در فروش های فوق العاده خودداری کنند و به جای آن از کمله "حراج" استفاده شود.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: در این رابطه با مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در وزارت بازرگانی هماهنگی لازم صورت پذیرفته است و این موضوع با ابلاغ رسمی این مرکز به صنوف مختلف پیگیری و اجرا خواهد شود.