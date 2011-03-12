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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

بکارگیری کلمه "sale" در فروش‌های فوق‌العاده ممنوع است

بکارگیری کلمه "sale" در فروش‌های فوق‌العاده ممنوع است

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اعلام کرد: استفاده از کلمه فارسی "حراج" در فروش‎های فوق‌العاده اصناف به جای کلمه بیگانه "sale" مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی با بیان اینکه بکارگیری کلمه "sale" به جای حراج در فروش های فوق العاده ممنوع است، گفت: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه و به منظور حفظ و صیانت از حقوق همه فارسی زبانان، تمامی صنوف کشور از بکارگیری کلمه "sale" در فروش های فوق العاده خودداری کنند و به جای آن از کمله "حراج" استفاده شود.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: در این رابطه با مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در وزارت بازرگانی هماهنگی لازم صورت پذیرفته است و این موضوع با ابلاغ رسمی این مرکز به صنوف مختلف پیگیری و اجرا خواهد شود.

کد مطلب 1272872

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