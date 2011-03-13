مواجهه دوگانه آمریکا در قبال خیزشهای مردم خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت:‌ سیاستهای دولت اوباما در تحولات خاورمیانه و مسائل دیگر معمولا حول دو محور ایدآلیستی و واقعگرایی دور می زند. به عبارت دیگر این تحولات نشان داده شده که دو اوباما وجود دارد که یکی شخصیت تاریخی و دیگری رئیس جمهور واقعگرا می باشد .

درحالی که اعتراضات مخالفین در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به منطقه نفت خیز خلیج فارس نیز رسیده، دولت اوباما تصمیم گرفته که با هریک از این تحولات بطور جداگانه و مورد به مورد برخورد کند. چرا که یک سیاست کلی برای همه منطقه می تواند منافع ملی و امنیتی آمریکا در این ناحیه از جهان را به مخاطره بیاندازد.

نیویورک تایمز می افزاید:‌ برهمین اساس است که اوباما آنگونه که از تظاهرات مصر حمایت نمود در جاهای دیگر چنین سیاستی را دنبال نکرد.

تاکید سیاست واقعگرایانه بجای ایدآلیستی باعث انتقاد شدید به دولت اوباما شده است. برخی از منتقدین می گویند، اوباما با این روش محبوبیت خود در بین مردم کشورهای عربی را از دست داده است. آنها انتظار داشتند که اوباما همانند ریگان درزمان جنگ سرد علیه شوروی سابق وارد عمل شده و با قاطعیت بیشتری با حکام مستبد منطقه برخورد می کرد.

نیویورک تایمز در ادامه با اشاره به بحران لیبی می نویسد مقامات کاخ سفید در برخورد با معمر قذافی به تناقض گویی افتاده اند. برخی از اقدام نظامی و ایجاد منطقه ممنوعه پرواز سخن می گویند. درحالی که تعدادی از مقامات براین نظرند که چینن اقدامی برای آمریکا خطرناک و پرهزینه خواهد بود. از این جهت مخالفین قذافی می گویند آمریکا حاضر نیست جان خلبانان خود را بخاطر آنها به خطر بیاندازد.

یکی از مقامات کاخ سفید درخصوص این دوگانگی توضیح می دهد. وی می گوید از یکطرف وقتی باراک اوباما یک فرد سیاهپوست،‌ زمانی که در انتخابات پیروز شد مردم منقطه از این بابت خوشحال بودند و تصور می کردند که او از جنس خود آنهاست و لذا انتظار و توقع داشتند که او از مبارزات آنها علیه حکومتهای مستبد حمایت کند.

از طرف دیگر اوباما رئیس جمهور آمریکاست و وظیفه اصلی او حمایت از منافع آمریکا می باشد. بنابراین حمایت اوباما از سلطان بحرین بدلیل حضور ناوگان پنجم آمریکا در آبهای این کشور می باشد. در این راستا اوباما کوچکترین حرفی نسبت به تحولات عربستان سعودی نزده است درحالی که روز گذشته گزارش شد که پلیس این کشور به سوی تظاهر کنندگان شلیک کرده است.

این روزنامه آمریکایی اضافه می کند اوباما کمترین انتقاد را نسبت به حاکم یمن می کند چرا که این کشور در مبارزه با تروریسم با آمریکا متحد است.

تحلیلگر نیویورک تایمز می نویسد: شاید زمان آن فرارسیده که اوباما طی یک سخنرانی جدید خطاب به مردم کشورهای عربی سیاستهای واشنگتن را برای آنها تشریح نماید.