توطئه امریکایی-اسرائیلی علیه مقاومت لبنان مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مصری دبیر کل جماعت اسلامی لبنان امروز شنبه در محل سفارت با دکتر غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص تحولات لبنان و منطقه به ویژه انقلاب های مردمی در کشورهای عربی گفتگو کرد.

ابراهیم مصری در ارتباط با تحولات منطقه ای اظهار داشت: جهان عرب وارد مرحله جدیدی شده است که بی تردید این مرحله برای جنبش های اسلامی بهتر از گذشته خواهد بود.

دبیرکل جماعت اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای نقش تاریخی، پیشرو و تجربه طولانی در حمایت از جنبش های اسلامی است.

ابراهیم مصری با اشاره به سوابق خوب همکاری و روابط جماعت اسلامی با جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاکنون و برگزاری نشست های مختلف در ایران و بیروت در زمینه وحدت اسلامی، آمادگی خود را برای تقویت این همکاری اعلام کرد.

وی با اشاره به تلاش برخی جهات خارجی و منطقه ای برای ایجاد فتنه مذهبی گفت: امام خمینی(ره) منادی شعار وحدت بود. جماعت اسلامی بشدت با اقدامات تحریک آمیز مذهبی مخالف است.

ابراهیم مصری با اشاره به توطئه آمریکایی - اسرائیلی برای ضربه به مقاومت گفت: جماعت اسلامی لبنان هرگونه حرکتی که در مسیر کمک به چنین هدفی باشد را مردود می داند.

وی با تاکید بر روابط خوب جماعت اسلامی و حزب الله گفت: جماعت اسلامی و حزب الله به مثابه دو بال برای رسیدن به هدف مشترک هستند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در این دیدار ضمن تقدیر از سوابق مبارزاتی جماعت اسلامی در دفاع از لبنان در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی گفت: جماعت اسلامی دارای تجربیات ارزنده ای در عرصه مبارزات جنبش های اسلامی در منطقه می باشد و این سرمایه ارزشمند باید در مسیر خدمت به قضایای امت اسلامی که اصلی ترین آن موضوع فلسطین است مورد استفاده قرار گیرد.

رکن آبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت کمک به تفاهم و وحدت در صحنه داخلی لبنان به خصوص وحدت اسلامی تلاش کرده است و موضوع وحدت اسلامی به عنوان یک اصل اعتقادی از سوی جمهوری اسلامی ایران دنبال می شود.

رکن آبادی با اشاره به تحولات مهم منطقه ای بر ضرورت همبستگی همه جنبش های اسلامی در جهت کمک به تحقق اهداف ملت های منطقه تاکید کرد.