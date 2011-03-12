اروپا بازار شمال آفریقا را به تصرف خود در می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز شنبه خود در بوداپست درباره تمرکز بر سرمایه گذاری اقتصادی در کشورهای آفریقایی به منظور حمایت از دموکراسی در این کشورها تاکید کردند.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با اعلام این خبر گفت : اروپا باید بازارهای خود را به سوی محصولات این کشورها بگشاید.

در همین رابطه "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان با ارائه پیشنهاد بسته حمایتی "شمال-جنوب" گفت : دموکراسی و آزادی باید برای ساکنان این منطقه موجب افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی شود.

وی همچنین از بررسی طرح مداخله نظامی در لیبی از سوی دولت آلمان خبر داد که در آن تمام کشورهای اتحادیه اروپا شرکت دارند. این در حالی است که "آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه نیز در اظهارات اخیر خود خواستار دخالت نظامی اروپا در لیبی شده است.

مقامهای اروپایی مدعی شده اند دخالت نظامی در لیبی به منظور نجات جان مردم و پایان دادن به حمام خون در این کشور صورت می گیرد.