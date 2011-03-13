مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نونهالان دختر کشور در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی رضوی شامگاه شنبه در مجمع سالانه هیئت پینگ پنگ استان زنجان به تشریح برنامه های پیش بینی شده برای سال آینده پرداخت و اظهار داشت: برگزاری مسابقات قهرمانی کشور نونهالان دختر در زنجان، برگزاری مسابقات باشگاهی در استان، تجهیزهیئت های شهرستانهای تابعه، بکارگیری مربی خارجی با هماهنگی فدراسیون در دو نوبت، اختصاص جایزه نقدی جهت بازیکنانی که در سطح کشور صاحب مقام شوند در کلیه رده های سنی خواهران و برادران و برگزاری مسابقات رده بندی ماهانه در کلیه رده های سنی خواهران و برادران از جمله مهم ترین برنامه های سال آینده است.

رضوی با اشاره به اهم برنامه های انجام شده در سال جاری گفت: از جمله اقدامات انجام گرفته استعداد یابی در مدارس زنجان بود که استقبال خوبی هم داشتند و امیدواریم در سال 90 نیز ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل تقویم ورزشی فدراسیون و هیئت پینگ پنگ استان، برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ادارات شرکتها و ارگانها، برگزاری مسابقات ادارات و شرکتها از جمله آموزش و پرورش، سازمان بازرسی و دادگستری و شرکت در کلاسهای آموزشی اعم از داوری و مربیگری فدراسیون، از دیگر اقدامات انجام گرفته بود.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان زنجان با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده افزود: حضور داوران فعال هیئت درمسابقات لیگ فدراسیون و باشگاهی و شرکت فعال در سمینارهای فدراسیون واداره کل تربیتبدنی زنجان، میزبانی مسابقات امید کشوری و دیگر مسابقات داخلی به مناسبتهای مختلف، گرفتن زمین جهت احداث سالن اختصاصی (آکادمیک پینگ پنگ زنجان) از دیگر برنامه ها بود.

رضوی گفت: این هیئت درسالی که گذشت توانست در قسمت استعداد یابی در بین نونهالان و جوانان با یک ابتکار عمل خوبی موفق عمل نماید.

وی اظهار داشت: این ورزش، می تواند با کمترین هزینه مورد استفاده قرار گیرد و ما باید سعی کنیم این ورزش را به خانه ها ببریم و بتوانیم اوقات فراغت جوانان را پرکنیم.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان زنجان با اشاره به اوقات فراغت جوانان اظهار داشت: بالاترین کمک به جوانان در رابطه با تربیت بدنی و رشته های ورزشی است که می تواند ازلحاظ جلوگیری از معضلات اجتماعی کمک شایانی به جامعه و خانواده ها نمایند و همه رشته های ورزشی باید به نحوی با جذب جوانان بتوانند اوقات فراغت خوبی برای آنها داشته باشند.

رضوی همچنین با عنوان اینکه رشته ورزشی پینگ پنگ از سنین پایین شروع می شود و فرد می تواند تا آخر عمر ورزش کند گفت: ما برای سال آینده با یک برنامه ریزی دقیق و پر انگیزه این ورزش را عمومی می کنیم تا حدی هرکس برای خود یک راکد و میز تنیس داشته باشد.

وی افزود:خوشبختانه با استقبال خوب خواهران، سالن کوثر واقع در شهرک کارمندان به عنوان سالن اختصاصی بانوان قرار گرفت.

در ادامه معاونت ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان زنجان نیز با اشاره به ورزش پینگ پنگ و قدمت آن گفت: این رشته ورزشی از جمله ورزشهایی است که قدمت زیادی دارند و این سابقه برمی گردد به سالهای قبل که این رشته در بین جوانان و آموزشگاهها بیشتر جلوه می کرد.

محمودزاده افزود : این هیئت توانسته است در طول این مدت عملکرد خوبی داشته است و رویکرد اداره تربیت بدنی در هیئت های ورزشی برای رسیدن به یک ورزش قهرمانی است که باید بحث همگانی داشته باشد و امیدواریم این هیئت نیز با شروع مسابقات باشگاهی بتواند از استعداد خوب ورزشکاران خود دربحث قهرمانی، تیمهایی را وارد عرصه بین المللی نماید.

در پایان هر یک از رؤسای هیئت پینگ پنگ شهرستانهای تابعه نسبت به پیشنهادات و انتقادات و مسائل مربوط به هیئت مربوطه خود را عنوان داشتند و مقرر شد در سال جدید کمکهای شایانی جهت رشد این رشته ورزشی در شهرستانها انجام شود.

مجمع سالانه هیئت پینگ پنگ استان زنجان شامگاه شنبه با حضور اعضای هیئت، معاون تربیت بدنی استان و رئیس امور ورزشی تربیت بدنی و رؤسای شعب هیئت پینگ پنگ استان زنجان برگزار شد.